Maiolo e non solo: a tre Comuni riminesi i contributi per i percorsi escursionistici

Per la Provincia di Rimini in totale una somma che supera i 20.000 euro

Oltre 50 enti, tra Comuni e Unioni di Comuni, distribuiti in tutta l’Emilia-Romagna, con una concentrazione significativa nelle aree appenniniche. È a loro che sono stati assegnati i contributi, per un ammontare complessivo di circa 433mila euro, nell’ambito del bando regionale 2026 per la manutenzione della rete dei percorsi escursionistici: dai tracciati alla segnaletica, fino alle strutture in legno come tabelle e staccionate lungo i percorsi. In Provincia di Rimini assegnati oltre 20.000 euro: 10.000 al Comune di Maiolo, oltre 9000 euro per Mondaino, quasi 4000 euro per Gemmano. I tre progetti presentati sono stati interamente finanziati dalla Regione. “Queste risorse - spiega l’assessora regionale ai Parchi e Forestazione, Gessica Allegni - confermano l’impegno della Regione nel sostenere la rete escursionistica come risorsa fondamentale per la qualità ambientale dei territori e per lo sviluppo del turismo lento e sostenibile. L'obiettivo è rendere questi percorsi sempre più accessibili e attrattivi, in risposta alla crescente domanda di fruizione del patrimonio naturale e paesaggistico dell’Emilia-Romagna. I sentieri della nostra regione- aggiunge l’assessora- sono un patrimonio straordinario: mantenerli curati, sicuri e accessibili è un impegno che vogliamo continuare a garantire”.