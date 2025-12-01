Maiolo, installato il nuovo Postamat di ultima generazione

Prelievi, ricariche e pagamenti h24 presso l'ufficio postale di via Capoluogo

Poste Italiane, ha installato presso l’ufficio postale di Maiolo, sito in via Capoluogo 61, l’Atm Postamat dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e dispensatore innovativo, con moderni dispositivi di sicurezza, tra cui un sistema di macchiatura delle banconote e una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione delle carte di credito.

Dopo i lavori di ristrutturazione dello scorso anno che hanno permesso di trasformare l’ufficio in Polis, con all’interno oltre ai servizi postali e finanziari anche quelli della Pubblica Amministrazione, da qualche settimana è stato installato anche l’Atm di cui l’ufficio era sprovvisto.

Il nuovo ATM è inoltre dotato di un lettore barcode per rendere più semplice il pagamento dei bollettini prestampati tramite QR code. Inoltre, è possibile prelevare contanti senza l’utilizzo della carta elettronica, grazie alla nuova funzionalità “cardless”, infatti, è sufficiente utilizzare le app “PostePay” e “BancoPosta” per effettuare operazioni di prelievo in pochi passaggi e in totale sicurezza direttamente dal proprio smartphone.

Disponibile tutti i giorni della settimana e in funzione 24 ore su 24, l’ATM Postamat consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, oltre al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

Il nuovo Postamat di ultima generazione può essere utilizzato dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay.