Maiolo, la Pro Loco si rinnova: "Vogliamo valorizzare i forni antichi del pane"

Il neo presidente Tommaso Ugolini: "Ripartiamo con entusiasmo e con un gruppo aperto a tutti"

La Pro Loco di Maiolo si rinnova, con l'elezione di un nuovo presidente e la nomina di un nuovo consiglio direttivo. Il 23 febbraio si è tenuta infatti l'assemblea dei soci, al termine della quale è stato scelto il nuovo presidente, Tommaso Ugolini, già impegnato fattivamente sia nella locale squadra di calcio, sia nell'organizzazione di eventi sul territorio. Il vicepresidente sarà Francesco Santucci, le segretarie Michela Cerbara e Fabiana De Luca, mentre il consiglio direttivo è formato da Giorgio ed Enrico Ugolini, Mauro Grandi, Luisa Giacomini, Simone Pacini, Ivan e Simone Mascella, Katiuscia Corelli, Maicol Polidori, Lia Blatti, Daniela Moscoli, Daniele Possenti, Martina Ceci, Enrico Fattori, Jacopo Pacchioli e Ginevra Giorgini.

L'obiettivo principale del nuovo direttivo, anticipa il presidente Ugolini, è "rivalorizzare i forni, il museo del pane e la festa del pane". L'edizione 2026 dell'evento è in programma sabato 20 e domenica 21 giugno.

Il neo presidente esprime tutta la sua soddisfazione: "Ripartiamo con entusiasmo e con un nuovo gruppo aperto a tutti. Inizia un nuovo percorso fatto di impegno, collaborazione e voglia di fare, con l’obiettivo di riportare al centro le tradizioni ma anche nuove idee, i momenti di comunità e quello spirito di partecipazione che da sempre rappresentano il cuore della realta maiolese".

"La nuova gestione - aggiunge - nasce con il desiderio di dare continuità a quanto di bello è stato costruito nel tempo, ma anche di portare energie nuove, idee fresche e iniziative".