Malato di Alzheimer scompare: ritrovato morto sui binari nel Reggiano

Il 67enne Eshref Tufa, uscito di casa ieri mattina, è stato investito nella notte da un treno merci a Campegine

Si è conclusa nel modo più tragico la scomparsa di Eshref Tufa, 67 anni, malato di Alzheimer. L’uomo era sparito ieri mattina dall’area mercatale di piazza della Vittoria, a Reggio Emilia, facendo perdere le proprie tracce.

Nonostante la denuncia immediata dei familiari alla questura e l’appello lanciato dall’associazione Penelope, impegnata nella ricerca di persone scomparse, di lui non si era saputo più nulla per ore.

Nella notte la scoperta: Tufa è stato investito mortalmente da un treno merci lungo i binari di Campegine, nella val d’Enza reggiana. Secondo le ricostruzioni, l’uomo avrebbe vagato in stato confusionale fino a raggiungere la linea ferroviaria, dove si è consumata la tragedia.

Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti di rito. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.