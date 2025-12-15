Malattie infettive e tropicali, professionisti a confronto al Palazzo dei Congressi di Riccione

Sessioni scientifiche, workshop e comunicazioni orali e poster per condividere conoscenze e buone pratiche

SIMIT - Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali è lieta di invitare alla ventiquattresima edizione del Congresso Nazionale SIMIT, che si terrà a Riccione dal 16 al 19 dicembre 2025, presso il Palazzo dei Congressi di Riccione, sito in Via Virgilio, 17.

Il congresso si propone di affrontare temi di grande attualità nell’ambito delle malattie infettive, offrendo un’opportunità unica per condividere idee, conoscenze e buone pratiche tra professionisti del settore. Saranno presenti per l’occasione relatori di alto profilo, esperti in vari campi dell’infettivologia, per offrire una panoramica completa e aggiornata sulle ultime novità scientifiche. Questo appuntamento rappresenta uno dei momenti più importanti per la comunità scientifica italiana nel campo delle malattie infettive e tropicali: una piattaforma di confronto e aggiornamento sulle tematiche di maggiore attualità clinica e di ricerca.

Durante il congresso saranno affrontati argomenti chiave dell’infettivologia contemporanea, con sessioni scientifiche, workshop, comunicazioni orali e poster, riservando inoltre ampio spazio alla partecipazione dei giovani ricercatori e specialisti emergenti del settore. Un ampio spazio sarà dedicato ai giovani infettivologi, con l’opportunità di presentare i propri lavori originali attraverso le sessioni di comunicazioni orali e poster.

Per consultare il programma visita il sito www.simit2025.it.