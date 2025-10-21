Malle Mutór 2025: oltre 200 motociclisti in arrivo a Rimini, debutta Caberg tra i partner dell’evento

Mancano due giorni alla terza edizione

A due giorni dalla terza edizione della Malle Mutór 2025, Rimini si prepara ad accogliere oltre 200 motociclisti provenienti da tutta Europa, tra cui Slovenia, Austria, Polonia, Olanda, Germania, Inghilterra, Moldavia e altri Paesi, pronti a vivere un’avventura unica tra mare, entroterra e offroad. Tra i protagonisti più attesi, Caberg debutta tra gli sponsor ufficiali, portando la propria esperienza, tecnologia e sicurezza Made in Italy a piloti e appassionati.

Fondata nel 1974 a Bergamo, Caberg si è affermata come riferimento internazionale nella produzione di caschi ad alte prestazioni. Prima azienda italiana – e seconda al mondo – a realizzare un casco apribile, e prima al mondo a introdurre un modello apribile con frontino off-road, Caberg anticipa le tendenze e stabilisce standard di sicurezza e innovazione. Sponsor di team MotoGP e presente in oltre 60 Paesi, il marchio porta a Malle Mutór 2025 il meglio del “Made in Italy” applicato alla protezione del motociclista.

Al Village di Piazzale Boscovich, aperto gratuitamente al pubblico a partire da giovedì 23 ottobre, Caberg presenterà i modelli più innovativi, tra cui il Tanami, casco in fibre composite con aerazioni magnetiche rimovibili, predisposizione per camel back e tecnologia Caberg Sos Medical Id, e il Tourmax X, progettato per affrontare percorsi enduro e maxi-enduro con sicurezza e comfort.

Il Village, cuore pulsante della manifestazione, ospiterà oltre 40 aziende, tra leader di settore, concessionarie, brand di abbigliamento tecnico e accessori e principali case produttrici. Gli appassionati potranno partecipare a demo ride su strada, offroad e sabbia, testare le novità del settore e vivere un weekend di mototurismo tra adrenalina, divertimento e scoperta del territorio riminese.

Caberg conferma la propria partnership con Malle Mutór, rafforzando una sinergia solida e duratura e mettendo al centro la protezione e la sicurezza dei partecipanti.

L’edizione 2025 promette un’autentica celebrazione della libertà su due ruote, dove tecnologia italiana e passione per l’avventura si incontrano, rendendo ogni percorso un’esperienza unica e sicura, da vivere fino all’ultima curva.