Malle Mutór 2025: Rimini pronta ad accogliere i mototuristi d’Europa

Dal 23 al 26 ottobre tre giorni di itinerari tra Emilia-Romagna, Marche e Toscana, con partenza iconica sulla spiaggia del litorale sud

Mancano meno di venti giorni alla terza edizione di Malle Mutór, in programma dal 23 al 26 ottobre 2025, e l’attesa cresce di ora in ora tra gli appassionati del mototurismo sportivo di tutta Europa.



Un evento unico nel panorama delle due ruote, dove passione, scoperta e libertà si fondono in un’esperienza che va oltre la semplice guida. La grande conferma sarà l’iconica partenza dei piloti dall’esclusiva spiaggia di Rimini, percorrendo così oltre 7 chilometri di sabbia del litorale sud, che aprirà ufficialmente una tre giorni di itinerari tra Emilia-Romagna, Marche e Toscana.

Dal venerdì alla domenica, i percorsi condurranno i motociclisti attraverso l’entroterra romagnolo e le colline toscane, tra borghi storici, panorami mozzafiato e strade che combinano adrenalina e piacere della scoperta.

Il cuore pulsante dell’evento sarà il Village di Piazzale Boscovich, aperto gratuitamente al pubblico: uno spazio espositivo dove oltre 40 aziende e le principali case motociclistiche presenteranno le novità del settore, insieme a marchi di abbigliamento tecnico, ricambi e accessori.

I visitatori potranno provare i modelli più recenti grazie ai demo ride su strada, fuoristrada e su pista da cross su sabbia, vivere l’esperienza del simulatore di guida Lamborghini e partecipare a un weekend di mototurismo sul territorio, tra scoperta del paesaggio e sport.

Non mancheranno food truck, musica e intrattenimento per grandi e piccoli, rendendo il Village un punto di ritrovo per appassionati e curiosi. Per i partecipanti sarà inoltre attivo un servizio officina e manutenzione moto su prenotazione, per garantire supporto tecnico e performance ottimali durante tutta la manifestazione.

Gran finale domenica 26 ottobre con l’attesissimo “Mar&Mutór”: un tracciato tecnico di 3 km sulla spiaggia, aperto a moto da enduro e motocross, dove i piloti si sfideranno in gimkane spettacolari, offrendo al pubblico uno show ad alto tasso di adrenalina.

Con il suo mix di sport, paesaggio e passione, Malle Mutór 2025 si conferma come uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: tre giorni in cui la libertà di guida incontra la bellezza del territorio, confermando Rimini quale punto di partenza ideale per ogni avventura.

Tutte le info sulla manifestazione e il programma completo qui:www.mallemutor.com