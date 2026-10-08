Malle Mutór 2026, 700 chilometri di off road dall’Adriatico all’Appennino

Dall’8 all’11 ottobre la quarta edizione della manifestazione con base a Rimini: tre tappe tra Romagna, Marche, Toscana e Umbria, con percorsi inediti e prove tecniche per moto adventure e maxi-enduro

Il mare come punto di partenza. L’Appennino come destinazione. In mezzo, quasi 700 chilometri di strade, pietraie, guadi, salite e discese. È la Malle Mutór 2026, in programma dall’8 all’11 ottobre, e anche quest’anno WRS sarà al fianco della manifestazione come sponsor.

Giunta alla quarta edizione, la manifestazione dedicata all’off road conferma la propria formula: quattro giorni di esperienza in moto, con base al Bivacco MM sulla spiaggia di Rimini, partenza direttamente sulla spiaggia e tre tappe per un totale di circa 700 chilometri di offroad. Il percorso attraverserà territori di Romagna, Marche, Toscana e Umbria, alternando strade asfaltate secondarie, strade bianche, tratti collinari e sezioni tecniche caratterizzate da fondi che richiedono una buona capacità di guida in fuoristrada.

In questa manifestazione WRS porta la propria esperienza nel mondo dell’adventure. L’azienda di Cattolica sviluppa e produce cupolini dedicati alle moto adventure e alle maxi-enduro, progettati per offrire protezione, funzionalità e qualità costruttiva. La stessa cura per i dettagli che WRS applica ai cupolini destinati alle MotoGP trova così una diversa interpretazione anche nel mondo dell’off-road. WRS e Malle Mutór condividono inoltre la stessa idea di motociclismo: tecnica e passione, ma soprattutto la voglia di andare oltre la strada conosciuta.

La grande novità dell’edizione 2026 saranno i percorsi completamente inediti, pensati per aumentare ulteriormente il livello di scoperta e avventura. Ogni giornata prevede inoltre una partenza dalla spiaggia e una Power Stage, una sezione di enduro ad alto tasso tecnico che i partecipanti potranno comunque scegliere di bypassare. I tracciati sono pensati per moto medie e maxi-enduro, con navigazione attraverso tracce GPX e, su richiesta, roadbook elettronico.

Il programma si aprirà giovedì 8 ottobre con l’arrivo dei partecipanti e l’apertura del Bivacco MM nel centro di Rimini. Da venerdì inizierà l’avventura vera e propria, con la partenza dei rider e il trasferimento verso i percorsi offroad. La manifestazione si concluderà domenica 11 ottobre con l’arrivo dell’ultima tappa e la cerimonia finale.



