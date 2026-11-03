L'ambizioso restyling Stadio Romeo Neri, entro fine novembre il sindaco presenterà il progetto: si parte dalla Curva Est

La Curva Est sarà avvicinata al campo di gioco

Entro un mese il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad presenterà il progetto di riqualificazione dello stadio Romeo Neri, con interventi finanziati esclusivamente da risorse del Comune. Il primo passo di questa riqualificazione a stralci sarà l'avvicinamento del campo alla Curva Est che avrà anche una copertura. Lo riferiscono fonti vicine a palazzo Garampi. Per quel che concerne il centro sportivo della Gaiofana, sono attualmente in corso gli interventi di messa in sicurezza delle opere già realizzate e lasciate incompiute dal precedente concessionario. Si tratta di interventi per 360 mila euro sui due campi da calcio a 11 in erba sintetica e di completamento dei lavori di copertura del fabbricato principale. Questa prima manutenzione, affidata ad Anthea, è propedeutica all'avvio del primo stralcio di interventi (valore di 1.500.000 euro) per il completamento del centro sportivo: a novembre è prevista la pubblicazione del bando di gara per affidare i lavori che comprendono il completamento degli spogliatoi, il rifacimento dei due campi da calcio in erba naturale, di un campo a 8 in sintetico e l'illuminazione di altri quattro campi. L'obiettivo è aprire il centro sportivo nel 2027. Infine, per ciò che concerne il nuovo centro sportivo dedicato all'atletica leggera (disciplina che sarà "sfrattata" dal Neri), è in corso la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica: sarà consegnato dal gruppo di progettazione Settanta 7 entro la fine dell'anno. A gennaio 2027 sarà avviato il Procedimento Unico per l'ottenimento di tutti i pareri e nulla osta necessari, l'adozione della variante urbanistica e il vincolo preordinato all'esproprio. Successivamente, si procederà con la progettazione esecutiva e la gara per i lavori. Importo 17 milioni di euro.