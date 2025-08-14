Malore al fiume, 60enne soccorso in elisoccorso a Bagno di Romagna

Intervento congiunto di Soccorso Alpino, EliRavenna, vigili del fuoco e 118: l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Forlì

Attimi di paura nel pomeriggio di oggi presso Cà di Veroli, nel territorio comunale di Bagno di Romagna, dove un uomo di 60 anni, residente a Maranello (MO), ha accusato un improvviso malore mentre si trovava al fiume in compagnia di amici.

Secondo quanto riferito, l’uomo stava facendo il bagno quando, all’improvviso, si è sentito male e ha perso conoscenza. Gli amici, resisi conto della gravità della situazione, hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto è intervenuta una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna, stazione Monte Falco, che ha collaborato con l’equipaggio di EliRavenna. L’elicottero ha sbarcato il personale tecnico-sanitario, che insieme ai tecnici del Soccorso Alpino ha provveduto a immobilizzare il paziente su barella e recuperarlo a bordo mediante verricello.

L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Forlì per ricevere le cure necessarie. Presenti anche gli operatori dell’ambulanza di Santa Sofia e i vigili del fuoco, a supporto delle operazioni di assistenza e sicurezza nell’area dell’intervento.