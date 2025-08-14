Altarimini

Malore al fiume, 60enne soccorso in elisoccorso a Bagno di Romagna

Intervento congiunto di Soccorso Alpino, EliRavenna, vigili del fuoco e 118: l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Forlì

A cura di Redazione
14 agosto 2025 08:18
Malore al fiume, 60enne soccorso in elisoccorso a Bagno di Romagna - Archivio
Archivio
Cronaca
Condividi

Attimi di paura nel pomeriggio di oggi presso Cà di Veroli, nel territorio comunale di Bagno di Romagna, dove un uomo di 60 anni, residente a Maranello (MO), ha accusato un improvviso malore mentre si trovava al fiume in compagnia di amici.

Secondo quanto riferito, l’uomo stava facendo il bagno quando, all’improvviso, si è sentito male e ha perso conoscenza. Gli amici, resisi conto della gravità della situazione, hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto è intervenuta una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna, stazione Monte Falco, che ha collaborato con l’equipaggio di EliRavenna. L’elicottero ha sbarcato il personale tecnico-sanitario, che insieme ai tecnici del Soccorso Alpino ha provveduto a immobilizzare il paziente su barella e recuperarlo a bordo mediante verricello.

L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Forlì per ricevere le cure necessarie. Presenti anche gli operatori dell’ambulanza di Santa Sofia e i vigili del fuoco, a supporto delle operazioni di assistenza e sicurezza nell’area dell’intervento.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini