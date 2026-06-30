Altarimini

Malore fatale in acqua: anziano perde la vita sulla spiaggia di Rivazzurra

Inutile ogni soccorso

A cura di Glauco Valentini Redazione
30 giugno 2026 06:45
Malore fatale in acqua: anziano perde la vita sulla spiaggia di Rivazzurra - Foto repertorio
Foto repertorio
Rimini
Cronaca
Condividi

Tragedia ieri mattina, 29 giugno, sulla spiaggia di Rivazzurra. Intorno alle 9, alcuni passanti hanno notato il corpo senza vita di un turista che galleggiava a pochi metri dalla riva, all’altezza del Bagno 124. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimare l’uomo senza successo. La vittima è un turista di 88 anni residente a Tresivio, in provincia di Sondrio. Sul luogo del ritrovamento anche la Capitaneria di Porto. Su disposizione del magistrato è stata eseguita l’ispezione cadaverica: l’ipotesi più probabile è quella di un malore improvviso seguito dall’annegamento.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini