Malore fatale in acqua: anziano perde la vita sulla spiaggia di Rivazzurra

Inutile ogni soccorso

Tragedia ieri mattina, 29 giugno, sulla spiaggia di Rivazzurra. Intorno alle 9, alcuni passanti hanno notato il corpo senza vita di un turista che galleggiava a pochi metri dalla riva, all’altezza del Bagno 124. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimare l’uomo senza successo. La vittima è un turista di 88 anni residente a Tresivio, in provincia di Sondrio. Sul luogo del ritrovamento anche la Capitaneria di Porto. Su disposizione del magistrato è stata eseguita l’ispezione cadaverica: l’ipotesi più probabile è quella di un malore improvviso seguito dall’annegamento.