Rimini: maxi-buco condominiale da 4.700 euro, il giudice caccia l'affittuario

Per il Tribunale è grave inadempimento e scatta la risoluzione

I proprietari di un immobile in via Valturio, a Rimini, hanno dovuto anticipare oltre 4.700 euro di spese condominiali mai pagate dalla società affittuaria per evitare azioni da parte del condominio. Successivamente si sono rivolti al Tribunale di Rimini, che ha disposto la risoluzione del contratto di locazione.

Con la sentenza, il giudice Federico Monaco ha condannato la società a rimborsare ai proprietari l'intera somma anticipata, oltre agli interessi e a circa 1.800 euro di spese legali.

Secondo il Tribunale, la società non ha fornito alcuna prova di aver saldato gli oneri condominiali. Il mancato pagamento è stato ritenuto un grave inadempimento contrattuale, tale da giustificare la risoluzione del contratto di affitto.