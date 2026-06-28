Tutto Zoo chiude sede di Santarcangelo: "Online, concorrenza sleale"

"Grande dispiacere per i nostri dipendenti e i nostri clienti", dice lo storico patron Virgilio Camillini

Dopo 51 anni chiude la filiale di Tutto Zoo Magasin a Santarcangelo: l'annuncio arriva da Virgilio Camillini, storico fondatore. Lui e il fratello Loris lasciano l'attività storica, mentre i figli Elia e Saverio gestiranno il punto vendita di Savignano, aperto nei primi anni 2000. Una decisione maturata a causa "della concorrenza sleale dell'online e a causa della concorrenza dei centri commerciali", spiega Virgilio Camillini, che esprime "grande dispiacere per i nostri dipendenti e i nostri clienti". Un'altra nota dolente è rappresentata dalla tassazione: "Troppo alte e negli ultimi anni sono aumentati i costi di gestione". Da tanti fattori, quindi, la decisione di cambiare. Si abbassa dunque la serranda di un'attività storica di Santarcangelo. Quando nacque, nel 1975, Tutto Zoo fu una grande innovazione: il primo negozio al dettaglio specializzato sugli animali. Nel tempo l'attività è stata promotrice di diverse iniziative meritevoli, come la raccolta di tappi di plastica, i cui ricavati sono stati devoluti all'Ausl, all'associazione Puppy Walker e all'associazione Paolo Onofri.