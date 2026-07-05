Malore fatale in spiaggia: muore turista di 75 anni

Tragedia sul litorale di Bellaria-Igea Marina: inutili i tentativi di soccorso

Un turista di 75 anni, originario della provincia di Como, è morto dopo essere stato colto da un malore mentre passeggiava in acqua davanti al bagno 83 "Solaria Beach", a Bellaria-Igea Marina. Immediato l'intervento del personale di spiaggia e dei sanitari, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. La salma è stata trasferita all'obitorio di Bellaria.