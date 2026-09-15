Malore in spiaggia a Rivabella: anziano soccorso dai salvataggi e dai sanitari

Paura oggi pomeriggio ai Bagni Celli, dove un uomo tra i 70 e gli 80 anni ha accusato un improvviso malore mentre si trovava sotto l’ombrellone

Momenti di apprensione oggi pomeriggio, martedì 15 settembre, sul litorale di Rivabella. Erano circa le 15.30 quando, all’altezza dei Bagni Celli, un uomo anziano, di età compresa presumibilmente tra i 70 e gli 80 anni e residente in zona, ha accusato un improvviso malore mentre si trovava tranquillamente a riposare sotto il proprio ombrellone. Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe improvvisamente accusato un grave problema di salute, che potrebbe essere riconducibile a un infarto, ma le cause precise del malore dovranno essere accertate dai sanitari. Immediato l’intervento dei salvataggi del bagno numero 5 e del bagno numero 7, che hanno raggiunto l’uomo e avviato le prime manovre di soccorso. A supportare i salvataggi nelle operazioni di soccorso sono intervenuti anche due infermieri, in quel momento fuori servizio, che si trovavano casualmente sul posto. I due professionisti hanno immediatamente messo a disposizione la loro esperienza, collaborando nelle manovre di primo soccorso e rianimazione. L'assistenza all'uomo è proseguita senza sosta in attesa dell’arrivo dei soccorsi sanitari. L'ambulanza è quindi arrivata sul posto con il personale sanitario e il medico, che hanno preso in carico l'anziano e proseguito le operazioni di assistenza. L'uomo è stato successivamente trasferito con urgenza all'ospedale Infermi di Rimini.