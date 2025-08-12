Malore fatale in spiaggia, turista muore a Rimini

L'uomo, un 84enne di Agropoli, è stato sottoposto per oltre mezz'ora alle manovre di rianimazione

Un altro decesso si è verificato in spiaggia a Rimini, questa mattina (martedì 12 agosto), intorno alle 11.30. Un turista 84enne di Agropoli si trovava a 2 metri dalla battigia, nelle acque del bagno 133, quando è stato colto da malore. Immediato l'intervento dei marinai di salvataggio, seguito da quello del personale del 118. L'84enne è stato sottoposto per oltre mezz'ora alle manovre di rianimazione, ma il malore è stato fatale. L'84enne ha perso la vita, si ipotizza per un infarto.



