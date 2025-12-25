Malore sul campo da calcio: muore un 15enne a Pordenone

Il ragazzo colto da arresto cardiaco dopo uno scontro durante una partita tra giovanili

Un ragazzo di 15 anni è morto nel tardo pomeriggio di ieri a Pordenone, dopo aver accusato un malore mentre giocava a calcio con alcuni amici. Secondo le prime informazioni, il quindicenne sarebbe stato colpito da arresto cardiaco in seguito a uno scontro di gioco con un avversario su un campetto cittadino.

Immediatamente soccorso, il giovane è stato intubato sul posto e sottoposto a manovre di rianimazione prima di essere trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria degli Angeli. Purtroppo, nonostante gli interventi medici, il ragazzo è deceduto.

L’adolescente era tesserato da alcuni anni con le giovanili dell’Asd Torre e faceva parte della formazione Under 16. La comunità sportiva locale è sotto shock per la tragica perdita.