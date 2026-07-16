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Maltempo, a Rimini danni contenuti: quasi mille interventi dei Vigili del fuoco in Regione

Le criticità maggiori hanno riguardato alberi caduti, interruzioni elettriche e danni alle coperture

A cura di Glauco Valentini Redazione
16 luglio 2026 15:06
Maltempo, a Rimini danni contenuti: quasi mille interventi dei Vigili del fuoco in Regione - © Ansa
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Rimini
Cronaca
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Danni contenuti ieri nel Riminese dopo la violenta ondata di maltempo che ha colpito l'Emilia-Romagna. Mentre a livello regionale i Vigili del fuoco hanno già concluso quasi mille interventi, con altre centinaia ancora in corso o da verificare, la provincia di Rimini è tra quelle meno colpite.

Le criticità maggiori hanno riguardato alberi caduti, interruzioni elettriche e danni alle coperture, mentre gli allagamenti sono stati limitati. Sul fronte ferroviario, si sono registrati ritardi e cancellazioni anche sulla linea Ravenna–Rimini per la caduta di vegetazione sui binari tra Cervia e Cesenatico.

La Regione ha avviato la ricognizione dei danni per valutare la richiesta dello stato di crisi regionale e ha attivato il portale per la segnalazione dei danni subiti dalle imprese agricole.

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