Maltempo, a Rimini danni contenuti: quasi mille interventi dei Vigili del fuoco in Regione

Le criticità maggiori hanno riguardato alberi caduti, interruzioni elettriche e danni alle coperture

Danni contenuti ieri nel Riminese dopo la violenta ondata di maltempo che ha colpito l'Emilia-Romagna. Mentre a livello regionale i Vigili del fuoco hanno già concluso quasi mille interventi, con altre centinaia ancora in corso o da verificare, la provincia di Rimini è tra quelle meno colpite.

Le criticità maggiori hanno riguardato alberi caduti, interruzioni elettriche e danni alle coperture, mentre gli allagamenti sono stati limitati. Sul fronte ferroviario, si sono registrati ritardi e cancellazioni anche sulla linea Ravenna–Rimini per la caduta di vegetazione sui binari tra Cervia e Cesenatico.

La Regione ha avviato la ricognizione dei danni per valutare la richiesta dello stato di crisi regionale e ha attivato il portale per la segnalazione dei danni subiti dalle imprese agricole.