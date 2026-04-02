Maltempo a Rimini: la furia del mare sradica una grossa boa al Marano

Segnalazione di un nostro lettore, interviene la Capitaneria

Il forte vento e il mare agitato che da ieri sferzano la costa riminese hanno provocato il distacco di una grossa boa segnaletica al largo della spiaggia del Marano. A notarlo sono stati alcuni presenti, tra i pochi che, nonostante il freddo e le raffiche intense, si trovavano sul litorale.

La meda, molto probabilmente appartenente a un impianto di miticoltura oppure utilizzata per indicare le secche e segnalare un potenziale pericolo per la navigazione, sarebbe stata sradicata dal fondale proprio a causa delle condizioni meteo avverse. Spinta dal vento e dal moto ondoso, è stata vista alla deriva in mare aperto.

La segnalazione è stata inoltrata dalla nostra redazione alla Capitaneria di porto di Riccione, che si sta recando sul posto per le verifiche del caso.

«Il forte vento e il mare molto mosso hanno causato il distacco della grossa boa», segnala un nostro lettore.

L’episodio evidenzia ancora una volta la forza del maltempo di queste ore e i possibili rischi per la sicurezza in mare.