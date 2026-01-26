Maltempo, allerta gialla in cinque regioni: al Sud si valuta lo stato d’emergenza

Frana nel Nisseno, 500 evacuati. Oggi Cdm sul maltempo. La Russa critica i media per la scarsa attenzione ai danni del ciclone Harry

Il maltempo continua a colpire l’Italia con intensità, mantenendo alta l’attenzione della Protezione Civile. Per la giornata odierna è stata diramata un’allerta gialla in cinque regioni: Calabria, Campania, Sardegna, Sicilia e Veneto, dove sono attesi temporali, piogge diffuse e possibili criticità idrogeologiche .

Alle 13 è previsto un Consiglio dei ministri dedicato alla valutazione dello stato d’emergenza per il Sud, duramente colpito nelle ultime ore da una nuova ondata di maltempo.

Situazione particolarmente critica nel Nisseno, dove una frana ha costretto 500 persone a lasciare le proprie abitazioni nel territorio di Niscemi. Le scuole resteranno chiuse anche oggi per consentire verifiche e garantire la sicurezza della popolazione.

Sul fronte politico, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha denunciato uno scarso interesse da parte dei media nei confronti dei danni provocati dal ciclone Harry, che ha colpito il Sud con violenza nelle scorse giornate.

L’instabilità, secondo i bollettini, continuerà a interessare diverse aree del Paese, con particolare attenzione alle zone tirreniche e insulari, dove il rischio di nuove criticità rimane elevato.