Maltempo, ancora sospesi i treni sulla linea Faentina

Circolazione ferroviaria ferma tra Marradi e Borgo San Lorenzo per condizioni meteo critiche e rischio frane

Resta sospesa la circolazione ferroviaria tra Marradi e Borgo San Lorenzo sulla linea Faentina, interrotta dalla mattinata di ieri a causa delle avverse condizioni meteo. La decisione è stata confermata in seguito all’attivazione dell’allerta da parte del sistema di monitoraggio dei movimenti franosi presente lungo il tracciato.

La situazione è costantemente sotto controllo da parte dei tecnici, ma al momento non è possibile prevedere una data certa per la riapertura della linea. Nel frattempo, i treni regionali possono registrare ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni.

I passeggeri sono invitati a consultare i canali ufficiali di Trenitalia per aggiornamenti in tempo reale e per informazioni sui servizi sostitutivi eventualmente attivati.