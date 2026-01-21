Maltempo, Calabria sotto assedio

Allerta rossa anche oggi. Notte di tensione alle Eolie: il mare invade porti, strade e abitazioni

Prosegue senza sosta l’ondata di maltempo che sta colpendo la Calabria, dove resta in vigore l’allerta rossa anche per la giornata odierna. Le forti piogge e le mareggiate hanno causato danni ingenti, in particolare nei villaggi della zona sud di Messina e nei comuni dell’area ionica.

La situazione più critica si registra a Santa Teresa di Riva, dove si contano i maggiori danni. «Sembra un bollettino di guerra», ha dichiarato il sindaco Danilo Lo Giudice, descrivendo uno scenario di devastazione tra strade allagate, abitazioni danneggiate e attività paralizzate.

Notte di forte tensione anche nelle isole Eolie, dove il mare in tempesta ha invaso porti, strade e alcune abitazioni costiere. Disagi e paura tra i residenti, con collegamenti marittimi sospesi.

Grave anche la situazione a Catania, colpita da violente mareggiate: il mare ha superato le barriere lungo la costa, invadendo diverse zone della città. Decine di famiglie sono state evacuate a scopo precauzionale, mentre la Protezione civile resta in stato di massima allerta.

Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza e a limitare gli spostamenti non necessari.