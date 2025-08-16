Maltempo e incendi, Ferragosto di emergenze in Italia

Due dispersi sul lago di Bolsena, 19 salvati a Como. In Maremma le fiamme distruggono 500 ettari di bosco

Proseguono senza sosta le ricerche sul lago di Bolsena, dove due persone risultano disperse dopo il ribaltamento della loro imbarcazione, travolta da un violento temporale che ha colpito l’area nel pomeriggio di Ferragosto.

Il maltempo ha interessato anche il lago di Como, dove raffiche di vento e piogge intense hanno messo in difficoltà diversi diportisti: i soccorritori sono riusciti a trarre in salvo 19 persone.

All’estremo opposto della penisola, la Toscana è invece alle prese con una vasta emergenza incendi. Le fiamme hanno devastato l’entroterra di Grosseto, bruciando circa 500 ettari tra boschi, pascoli e terreni agricoli. I vigili del fuoco e la protezione civile hanno lavorato tutta la notte per contenere i roghi, alimentati dal vento caldo e dalla siccità.

Un Ferragosto segnato dunque da fenomeni estremi, tra temporali improvvisi e incendi che continuano a mettere a dura prova diverse zone del Paese.