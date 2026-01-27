Maltempo, il governo dichiara lo stato di emergenza: 100 milioni di euro per il Sud

Calabria, Sicilia e Sardegna colpite dal ciclone Harry. A Niscemi si aggrava la frana: evacuate 1.500 persone. Oggi nell’Isola il capo della Protezione civile Ciciliano

Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna, duramente colpite dall’ondata di maltempo provocata dal ciclone Harry. Il governo ha stanziato un primo pacchetto di aiuti da 100 milioni di euro destinati agli interventi più urgenti nei territori del Sud maggiormente danneggiati.

In Sicilia resta alta l’attenzione soprattutto a Niscemi, nel Nisseno, dove nelle ultime ore si è ulteriormente allargato il fronte della frana che minaccia il centro abitato. A scopo precauzionale sono state evacuate circa 1.500 persone. Nella giornata di oggi è atteso nell’Isola il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, per un sopralluogo e per coordinare le operazioni di emergenza insieme alle autorità locali.

Permane intanto l’allerta meteo: per la giornata odierna è stata diramata allerta gialla in Sardegna, dove sono previste ancora piogge e raffiche di vento. Le strutture di protezione civile restano operative per monitorare l’evolversi della situazione e garantire assistenza alla popolazione.