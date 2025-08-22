Maltempo, l'albero pericolante a Viserba fa evacuare 19 persone

Intervento congiunto di Vigili del Fuoco e Protezione Civile

Dopo il violento maltempo che ha colpito la provincia di Rimini nella serata di ieri, 21 agosto, intorno alle 18.30, si sono concluse le operazioni di messa in sicurezza a Viserba, dove un albero di alto fusto pericolante minacciava un’abitazione in via Palotta.

Il comando dei Vigili del Fuoco di Rimini, già impegnato su numerosi fronti, aveva richiesto il supporto delle squadre della protezione civile provinciale, che si sono prontamente attivate. Sul posto hanno operato l’autoscala e la squadra VF di Bellaria, affiancate dall’autogru del comando di Forlì, sotto il coordinamento del funzionario dei Vigili del Fuoco.

Per garantire la sicurezza, i residenti della casa prospiciente l’albero e delle abitazioni vicine – 19 persone con i loro 5 animali domestici – erano stati evacuati in via precauzionale. Una volta conclusa la rimozione dell’albero, tutti hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni.

La polizia municipale ha presidiato l’area per regolare la viabilità durante le operazioni. L’intervento si è concluso senza ulteriori criticità.