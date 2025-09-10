Maltempo, oggi allerta arancione in 5 regioni e gialla in altre 11

Piogge e temporali diffusi sull’Italia: nubifragi ieri all’Elba e al Giglio. Atteso un miglioramento da venerdì

Oggi gran parte d’Italia è interessata da una nuova ondata di maltempo che ha spinto la Protezione Civile a diramare diverse allerte. Sono cinque le regioni in cui scatta l’allerta arancione, il secondo livello di rischio: Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Toscana e Umbria.

Situazione di attenzione ma con criticità minori in altre undici regioni, dove vige l’allerta gialla: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Veneto.

La giornata di ieri è stata segnata da forti nubifragi, in particolare sull’isola d’Elba e al Giglio, dove piogge intense hanno causato disagi e allagamenti.

Secondo gli esperti meteo, il fronte perturbato continuerà a interessare l’Italia nelle prossime ore con rovesci e temporali sparsi, soprattutto al Centro-Nord. Le condizioni dovrebbero tuttavia migliorare progressivamente a partire da venerdì, con un ritorno della stabilità atmosferica nel fine settimana.