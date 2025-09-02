Maltempo, oggi allerta arancione in Lombardia e Veneto

Gialla in altre otto regioni: da domani atteso un miglioramento con il ritorno del sole

Settembre si è aperto con il ritorno del maltempo sull’Italia. La Protezione Civile ha diramato per oggi un’allerta arancione in Lombardia e Veneto, mentre il livello di criticità scende a gialla in altre otto regioni: Alto Adige, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise e Toscana.

Nelle aree interessate sono attese piogge intense, temporali e possibili criticità idrogeologiche, con particolare attenzione ai corsi d’acqua minori e alle zone già fragili per precedenti precipitazioni.

Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti e invitano a seguire gli aggiornamenti della Protezione Civile e dei bollettini meteo regionali.

A partire da domani, tuttavia, la situazione è destinata a migliorare: le previsioni indicano un progressivo ritorno del sole e temperature più miti, segnale di una parentesi di stabilità dopo l’avvio turbolento del mese.