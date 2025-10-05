Maltempo su Rimini, c'è chi sfida le mareggiate e fa kitesurfing in mare

Situazione maltempo: nel pomeriggio l'acqua sta defluendo, timido sole

Anche a Rimini vento forte con alberi e rami caduti e mareggiate. Come in altre località della riviera romagnola ci sono stati fenomeni di ingressione marina, con allagamenti in diversi punti della spiaggia e acqua fino a quasi il lungomare. Nonostante il meteo avverso, le condizioni eccezionali del vento hanno attirato in mare alcuni appassionati di kitesurfing, che si sono divertiti a fare evoluzioni nella zona del porto, come riportato dall'Ansa. Al porto canale e alla darsena il livello dell'acqua si è innalzato fino a invadere banchine e carreggiate, mentre diversi tratti di spiaggia sono stati allagati. Parzialmente allagato anche il parco Marecchia. Dal primo pomeriggio l'acqua sta defluendo ed è uscito timidamente un po' di sole.