Maltempo su Roma, esonda l’Aniene: allagati Ponte Mammolo e Colli Aniene

Piogge incessanti da oltre 48 ore, strade chiuse e livelli dell’acqua critici sulla Tiburtina. Evacuata una famiglia con due bambini. Allerta meteo in diverse regioni del Centro-Sud

Roma nella morsa del maltempo. Le piogge intense e continue che si abbattono sulla Capitale da circa 48 ore hanno provocato l’esondazione dei canali del fiume Aniene all’altezza di Ponte Mammolo, causando gravi allagamenti in diverse zone del IV Municipio.

Completamente sommerso il quartiere di Ponte Mammolo, così come l’area di Colli Aniene, dove l’acqua ha invaso parte di via degli Alberini: l’intera zona degli orti risulta completamente sott’acqua. La situazione ha reso necessaria la chiusura di numerose strade, mentre il livello dell’acqua ha raggiunto valori critici lungo via Tiburtina. Chiusa per allagamento anche via Vannina.

Nel corso delle operazioni di emergenza è stata evacuata una famiglia con due bambini, a scopo precauzionale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la Protezione Civile, impegnati nel monitoraggio costante della situazione.

L’ondata di maltempo non riguarda solo il Lazio. È stata diramata un’allerta arancione per il Molise, mentre l’allerta gialla interessa altre otto regioni del Centro e del Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Puglia, Sicilia e Umbria.

A Roma, per motivi di sicurezza, il Comune ha disposto la chiusura precauzionale di parchi e cimiteri fino al miglioramento delle condizioni meteorologiche.