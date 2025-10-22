Maltempo sull’Italia, allerta arancione in Toscana e gialla in quattro regioni

Piogge intense e venti forti sulla fascia tirrenica per tutta la settimana a causa di una perturbazione atlantica

Maltempo sull’Italia. La Protezione Civile ha emesso per oggi un’allerta arancione in Toscana e gialla in Basilicata, Calabria, Umbria e Sicilia.

La nuova ondata di maltempo è causata da una perturbazione di origine atlantica, che sta interessando gran parte della penisola, portando piogge frequenti e venti forti, in particolare lungo la fascia tirrenica.

Le precipitazioni saranno più intense nelle prossime ore, con possibili temporali localmente forti. Le condizioni meteo resteranno instabili per tutta la settimana, con ulteriori rovesci e raffiche di vento sostenuto, specialmente sulle coste e nelle zone collinari.

La Protezione Civile invita i cittadini a prestare attenzione, evitare spostamenti non necessari e a seguire gli aggiornamenti meteo e le indicazioni delle autorità locali.