Maltempo sull’Italia: feriti in Sardegna, Eolie isolate e allerta rossa in Calabria

Vento forte, piogge intense e collegamenti interrotti: il ciclone Harry continua a colpire il Sud

Il maltempo che sta investendo il Sud Italia continua a creare disagi e situazioni di rischio. In Sardegna, questa mattina, un albero è crollato improvvisamente su un’auto in transito lungo via Monsignor Virgilio, a Tortolì, a causa delle forti raffiche di vento. Le due persone a bordo sono rimaste ferite, fortunatamente in modo non grave. I vigili del fuoco del distaccamento locale sono intervenuti rapidamente, liberando i passeggeri dall’abitacolo e affidandoli agli operatori del 118, che li hanno poi trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti.

Intanto, nelle isole Eolie il maltempo continua a isolare l’arcipelago: da ieri pomeriggio i collegamenti marittimi sono sospesi e nessun mezzo di linea è riuscito a raggiungere le isole, flagellate da piogge intense e venti molto forti.

Situazione sotto controllo, ma monitorata con attenzione, in Calabria, dove è scattata l’allerta rossa per il passaggio del ciclone Harry. La prima notte è trascorsa senza particolari criticità, nonostante le precipitazioni abbondanti e le raffiche di vento che hanno interessato gran parte della regione.