Maltrattamenti a ex moglie, danneggia il braccialetto elettronico: 62enne arrestato

L'uomo rintracciato e arrestato a Gatteo

Un 62enne è stato arrestato a Gatteo, dopo aver rimosso il braccialetto elettronico, la cui applicazione era stata disposta dal Gip del Tribunale di Rimini. Sull'uomo infatti pende la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi frequentati dalla persona offesa, a seguito di un'indagine su maltrattamenti subiti dalla ex moglie. I Carabinieri, scattato l'allarme per la rimozione del braccialetto, hanno rintracciato il 62enne a Gatteo: stava effettuando dei lavori edili e aveva riposto il braccialetto in uno zaino. Il Giudice ha convalidato l'arresto e, su richiesta dei termini a difesa presentata dall'avvocato, il 62enne è stato rimesso in libertà in attesa della prossima udienza, ma l'autorità giudiziaria di Rimini potrebbe decidere di aggravare la misura cautelare a suo carico.