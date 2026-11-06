VIOLENZE IN FAMIGLIA A RIMINI Maltrattamenti alla moglie, condannato a 2 anni e 6 mesi

Schiaffi, minacce e violenze anche davanti ai figli. Alla donna riconosciuti 12mila euro di risarcimento. La difesa valuta l’appello

Due anni e 6 mesi di reclusione per un 42enne albanese, condannato dal Tribunale di Rimini per maltrattamenti nei confronti della moglie, anche davanti ai figli minori. Alla donna, costituitasi parte civile, riconosciuto un risarcimento di 12mila euro.

Le violenze, iniziate nel dicembre 2023, comprendevano schiaffi, tirate di capelli e minacce di morte. Dopo una prima denuncia e una riconciliazione, gli episodi erano ripresi nel 2024. In un’occasione l’uomo avrebbe messo le mani al collo della moglie mentre preparava le valigie, fermandosi solo con l’intervento dei carabinieri.

La Procura aveva chiesto 4 anni di carcere. Il legale dell’imputato, avvocato Andrea Muratori, attende le motivazioni della sentenza ma non esclude il ricorso in appello.