Maltrattamenti in famiglia, allontanato da casa e braccialetto elettronico per un 39enne

Il gip di Rimini ha disposto le misure cautelari dopo le indagini su presunte violenze fisiche e psicologiche nei confronti della moglie

Allontanamento dalla casa familiare, braccialetto elettronico e divieto di avvicinarsi alla moglie e ai familiari. Sono le misure cautelari disposte dal gip del Tribunale di Rimini nei confronti di un 39enne, indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Secondo la ricostruzione, le presunte violenze sarebbero andate avanti per anni, con episodi di aggressione fisica e comportamenti intimidatori. La donna avrebbe riferito di essere stata colpita anche durante la gravidanza e dopo la nascita dei figli. Tra gli episodi contestati figura anche un’aggressione avvenuta nel maggio scorso.

Il quadro investigativo è stato ricostruito attraverso le dichiarazioni della persona offesa, le testimonianze raccolte e gli interventi delle forze dell’ordine. Nell’ordinanza il giudice ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari, disponendo per l’indagato l’allontanamento immediato dall’abitazione di Saludeccio e il divieto di farvi ritorno senza autorizzazione.

Il provvedimento prevede inoltre il divieto di avvicinamento alle persone offese e ai luoghi da loro frequentati, con una distanza minima di mille metri, e il divieto di comunicazione. È stato disposto anche un contributo mensile di 800 euro a favore della moglie, oltre all’applicazione del braccialetto elettronico.