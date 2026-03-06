Maltrattamenti su moglie e figlio: chiesta la condanna per un padre di Rimini

Vessazioni continue e calci al figlio: il dramma di una famiglia finisce in tribunale

Il pm Luca Bertuzzi ha chiesto 4 anni di reclusione per un 45enne riminese accusato di maltrattamenti aggravati nei confronti della moglie e del figlio minore. L’uomo è a processo davanti al Tribunale collegiale, difeso dall’avvocata Claudia Righini.

Secondo l’accusa, tra il 2012 e il 2021 avrebbe insultato e minacciato ripetutamente la donna, dalla quale si stava separando, presentandosi spesso sotto casa senza preavviso, citofonando insistentemente e tentando anche di entrare con la forza durante la consegna del figlio. In alcune occasioni avrebbe minacciato di uccidere lei e il bambino e di ostacolare la sua nuova relazione.

Le violenze sarebbero state anche fisiche e psicologiche sul figlio, colpito con schiaffi e calci e umiliato con frasi denigratorie. La donna, esasperata dalla situazione, ha infine sporto denuncia, dando avvio alle indagini che hanno portato al rinvio a giudizio.

Il processo è stato rinviato a settembre per la sentenza di primo grado.