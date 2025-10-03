Maltrattamenti sul figlio tredicenne: a Rimini la Procura chiede 4 anni per il padre

La sentenza è attesa a fine novembre

Un 37enne, tunisino, è a processo a Rimini con l’accusa di maltrattamenti e lesioni nei confronti del figlio allora tredicenne. L’episodio principale risale al settembre 2023, quando in un hotel della città l’uomo avrebbe picchiato il ragazzo e inseguito per le scale mentre cercava di fuggire. Testimoni riferirono di aver visto il minore scendere senza scarpe, con la maglia strappata e segni di violenza sul volto, finché il portiere di notte non chiamò la polizia.

La Procura ha chiesto una condanna a quattro anni di reclusione. La difesa, rappresentata dall’avvocata Ninfa Renzini, ha invece chiesto l’assoluzione. In aula era presente anche l’avvocato Raffaele Prati, legale di parte civile che assiste il minore. La sentenza è attesa a fine novembre.

Padre e figlio erano arrivati in Italia l’estate precedente, dopo lo sbarco in Sicilia su un barcone dalla Tunisia e un breve soggiorno in altre città. A Rimini erano ospiti di un albergo e seguiti dai servizi sociali. Secondo le dichiarazioni del ragazzo, i maltrattamenti si sarebbero intensificati dopo la perdita del lavoro del padre, con episodi di violenza e abuso di alcol e droghe. L’uomo nega le accuse e attribuisce parte delle tensioni al comportamento del figlio.