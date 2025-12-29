Mamma e figlia morte per intossicazione, cinque medici indagati

Ipotesi di reato: omicidio colposo e lesioni colpose

Cinque medici dell’ospedale Cardarelli di Campobasso sono indagati in relazione alla tragica morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, entrambe vittime di un’intossicazione alimentare a Pietracatella, in provincia di Campobasso.

Secondo quanto riportato da fonti investigative all’Ansa, le ipotesi di reato avanzate dalla Procura locale comprendono omicidio colposo e lesioni colpose. Le indagini mirano a chiarire eventuali responsabilità nella gestione dei casi da parte del personale sanitario dell’ospedale.

Il marito di Antonella Di Ielsi, anch’egli colpito dall’intossicazione, è ricoverato all’ospedale Spallanzani di Roma e resta in gravi condizioni.

Le autorità continuano a esaminare le circostanze dell’intossicazione e la condotta dei medici, mentre la comunità locale è sconvolta dalla tragedia che ha colpito la famiglia.