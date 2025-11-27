Mamma schiaffeggia infermiera in ospedale: condannata a 4 mesi

La donna, assieme al marito, aveva portato il figlio neonato nel reparto di dermatologia in quanto affetto da scabbia

Una 38enne è stata condannata a 4 mesi di reclusione, pena sospesa, dopo aver schiaffeggiato un'infermiera in un ospedale del Riminese, fatti avvenuti nel 2024. La donna, una Riminese, assieme al marito aveva portato il figlio di 4 mesi, affetto da scabbia, nel reparto di dermatologia del nosocomio. Non era il primo accesso: la cura data precedentemente al neonato, per la sua patologia, non aveva ancora avuto effetto. Mentre il padre era a colloquio con il medico e con il primario, era salita la tensione tra l'imputata e un'infermiera. La prima aveva colpito la seconda con uno schiaffo, poi si era generata una mini colluttazione, interrotta dai presenti, con la 38enne che era stata graffiata al volto. Per entrambe le donne, una prognosi di 5 giorni. La mamma del bimbo, difesa dall'avvocata Lucia Varliero, era finita così a processo per lesioni personali nei confronti del personale sanitario, secondo l'articolo 583 quater Codice Penale, e al termine del rito abbreviato è stata condannata a 4 mesi, pena sospesa.