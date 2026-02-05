Altarimini

Mancato interrogatorio, salta il processo per lo youtuber Favaloro: indagini da rifare

Il fascicolo torna ora alla Procura per la riapertura delle indagini preliminari

05 febbraio 2026 08:26
Mancato interrogatorio, salta il processo per lo youtuber Favaloro: indagini da rifare - Lo youtuber Davide Favaloro
Lo youtuber Davide Favaloro
Rimini
Attualità
Il gup del Tribunale di Rimini, ha dichiarato nullo il decreto di giudizio nei confronti di Davide Favaloro, youtuber siciliano di 23 anni, indagato per violenza sessuale su minore e stalking. La decisione è legata alla mancata esecuzione dell’interrogatorio richiesto dall’indagato in fase di indagini. Il fascicolo torna ora alla Procura per la riapertura delle indagini preliminari.

