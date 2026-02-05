Mancato interrogatorio, salta il processo per lo youtuber Favaloro: indagini da rifare
Il fascicolo torna ora alla Procura per la riapertura delle indagini preliminari
05 febbraio 2026 08:26
Il gup del Tribunale di Rimini, ha dichiarato nullo il decreto di giudizio nei confronti di Davide Favaloro, youtuber siciliano di 23 anni, indagato per violenza sessuale su minore e stalking. La decisione è legata alla mancata esecuzione dell’interrogatorio richiesto dall’indagato in fase di indagini. Il fascicolo torna ora alla Procura per la riapertura delle indagini preliminari.