Mancini a Rimini: “Felice per come si è chiusa la vicenda Figc”

L’allenatore della Nazionale al Premio Vialli: “Mi sembra che vada bene a tutti”. E sulla Nations League: “Quattro partite insieme sono tante”

Roberto Mancini arriva a Rimini per il Premio Vialli e commenta anche le ultime vicende della Figc, dopo il commissariamento e la nomina di Giovanni Malagò. “Sono felice che le cose siano state portate a termine. Mi sembra che vada bene a tutti e che sia una cosa buona”, ha detto il tecnico della Nazionale. Mancini ha parlato anche della Nations League e delle quattro sfide disputate contro Belgio, Francia e Turchia. “Stare con i ragazzi è stata una cosa positiva, questo è sicuro. Quattro partite così sono veramente tante, non credo sia un format ideale”, ha spiegato. Il presidente del Rimini Calcio (avv. Marco Lombardi) ha donato una maglietta della squadra con il simbolo del Premio Gianluca Vialli. Alla cerimonia presente anche l'ex calciatore Leonardo Bonuccio ora collaboratore tecnico della Nazionale italiana di calcio