Mandato internazionale per omicidio: arrestato a Rimini

La Polizia ha individuato e fermato il ricercato grazie a una segnalazione sul portale Alloggiati

La Polizia di Stato di Rimini ha arrestato un uomo di nazionalità pakistana, pluripregiudicato colpito da un mandato di cattura internazionale per omicidio. L’arresto è avvenuto nella mattinata del 21 dicembre a Rivazzurra, all’interno di un hotel segnalato tramite il portale Alloggiati.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, giunti sul posto, hanno fermato due stranieri in uscita dalla struttura. Dai controlli è emerso che uno dei due corrispondeva all’identikit dell’uomo ricercato.

Le verifiche in banca dati hanno confermato che il soggetto era destinatario di un mandato di cattura emesso dal Pakistan per un omicidio commesso nel suo paese, dopo essersi dato alla fuga per evitare l’arresto. La Direzione Interpol ha quindi validato l’identità e trasmesso il mandato internazionale.

L’uomo è stato accompagnato in Questura per gli atti di rito e successivamente tradotto presso la Casa Circondariale di Rimini, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.