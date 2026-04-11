Mani al collo della moglie davanti ai figli: la Procura chiede il carcere

Chiesti 4 anni per un uomo recidivo

chiesti 4 anni chiesti 4 Quattro anni di reclusione per un 42enne albanese, accusato di maltrattamenti nei confronti della moglie convivente, anche davanti ai figli minori. La richiesta è stata avanzata dalla Procura nel processo in corso a Rimini.

Secondo l’accusa, tra aprile e settembre 2024 l’uomo, spesso ubriaco, avrebbe minacciato e insultato la donna, arrivando anche ad aggredirla fisicamente. Nonostante precedenti misure cautelari, tra cui il divieto di avvicinamento, avrebbe continuato con comportamenti violenti.

In almeno due episodi la vittima sarebbe stata schiaffeggiata e strattonata; in un caso l’uomo le avrebbe messo le mani al collo davanti ai figli. La donna, in forte stato di disagio, si è rifugiata in una struttura protetta.

Determinanti la denuncia e le indagini che hanno portato al rinvio a giudizio: il procedimento si concluderà in primo grado a novembre.anni per un uomo recidivoper un uomo recidivo