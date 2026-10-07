Manifattura, a Rimini produzione ancora in calo: -5,8% negli ultimi 12 mesi

Nel secondo trimestre 2026 la produzione scende del 2,5% rispetto al trimestre precedente

La Camera di commercio della Romagna rilascia i dati della rilevazione congiunturale del settore manifatturiero relativi al secondo trimestre del 2026, condotta su imprese con almeno 10 addetti. Per le imprese manifatturiere della provincia continua il trend negativo della produzione media, con particolare riferimento al comparto dei Macchinari che per sue specificità produttive è quello maggiormente esposto alla domanda estera.

Congiuntura manifatturiera nel secondo trimestre 2026 in provincia di Rimini

Al 30 giugno 2026 in provincia di Rimini si contano 2.348 imprese attive manifatturiere, pari al 6,8% del totale, in calo, rispetto al 30/06/2025, dello 0,7% (-2,4% in Emilia-Romagna, -2,7% in Italia). Per le imprese manifatturiere della provincia, continua l’andamento negativo della produzione media.

Dinamica congiunturale - risultati rispetto al trimestre precedente

Rispetto a quello precedente, il secondo trimestre del 2026, in base ai rispondenti di questa sezione, ha segnato una flessione dell’output produttivo (-2,5%), analogamente al risultato negativo conseguito nel primo trimestre.

Dinamica tendenziale - risultati rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno

L’andamento riscontrato dal complesso delle imprese rispondenti nel secondo trimestre del 2026, rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno, evidenzia una sostanziale stabilità della produzione (+0,1%); questo risultato interrompe undici trimestri consecutivi non positivi.

Per quanto riguarda le altre dimensioni di indagine, il fatturato delle imprese manifatturiere locali è in diminuzione (-1,9%) rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente.

Risultati della media degli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti

Su base annuale (media degli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti), nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale della provincia è negativa (-5,8%), confermando un trend che dura da più di due anni (dal primo trimestre del 2024). Con riferimento ai comparti del Manifatturiero riminese, si confermano valori in flessione per Prodotti in metallo (-2,0%) e Macchinari (-12,1%), in crescita per Alimentare (+3,5%), Chimica e plastica (+5,3%) e Altre industrie (+5,7%).In calo anche il fatturato a valori correnti (-4,5%). La percentuale media dei ricavi generati all’estero (per esportazioni) si è attestata al 40,9% del fatturato complessivo. Il comparto del Manifatturiero riminese maggiormente orientato all’export si conferma quello dei Macchinari (comprensivo delle attività di meccanica ed elettronica), con un’incidenza pari al 60,1%.

Prospettive

Per il terzo trimestre del 2026, rispetto a quello in esame, il sentiment degli imprenditori intervistati è orientato ad una sostanziale stabilità della produzione.