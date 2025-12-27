Manovra al traguardo: 7,9 miliardi di tagli fiscali approdano oggi alla Camera

La legge di Bilancio arriva blindata dopo il via libera del Senato; nel weekend il voto finale e l’ok alla riforma della Corte dei Conti

La legge di Bilancio arriva oggi alla Camera, blindata dopo la lunga battaglia in Senato. Il pallottoliere della manovra si è fermato a 22,3 miliardi complessivi: 7,9 miliardi di tagli fiscali e 14,4 miliardi di maggiori spese. Modifiche non sono più previste.

Il voto finale dell’Aula è previsto per il 30 dicembre, con il ricorso alla fiducia, mentre il Senato lavorerà anche nel weekend per dare l’ok definitivo alla riforma della Corte dei Conti.

La manovra cerca di coniugare la tenuta economica con l’equilibrio dei conti pubblici. Tra le principali misure figurano la seconda riduzione dell’Irpef, incentivi alle imprese e una mini-stretta sull’accesso alla pensione.

Numerose anche le micro-misure locali, che spaziano dalle fontane pubbliche ai gatti randagi, pensate per interventi sul territorio e piccoli benefici per cittadini e comunità.

Con questo passaggio alla Camera, la legge di Bilancio compie l’ultimo miglio prima della definitiva approvazione e dell’entrata in vigore dei nuovi provvedimenti economici.