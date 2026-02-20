Stupro in A14: al via il processo a Rimini

Soccorsa 20enne mentre vagava in autostrada

Si è aperto al Tribunale di Rimini il processo a carico di un 37enne napoletano, residente in provincia di Pesaro Urbino, accusato di violenza sessuale e lesioni aggravate ai danni di una 20enne pugliese.

I fatti risalgono al maggio 2023. La giovane, in vacanza a Rimini per il ponte del Primo Maggio, avrebbe accettato un passaggio in auto da uno sconosciuto per raggiungere la stazione. Secondo l’accusa, l’uomo l’avrebbe costretta a subire ripetuti atti sessuali all’interno della vettura. Al termine, dopo un’ulteriore aggressione, l’avrebbe abbandonata in una piazzola dell’autostrada A14 tra Cattolica e Pesaro.

La ragazza fu soccorsa nella notte dalla Polizia Stradale mentre vagava lungo l’autostrada. Le indagini della Squadra Mobile di Rimini, anche attraverso accertamenti bancari e l’analisi delle telecamere di sorveglianza, hanno portato all’identificazione del 37enne, poi raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare nel luglio 2023.

A distanza di due anni e mezzo dai fatti, l’uomo è ora a processo davanti al collegio riminese.