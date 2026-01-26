Manovra errata a Fiorentino: Audi A6 piomba dentro la farmacia

Nessun ferito, ma servizi interrotti

Un’auto è finita contro la vetrina della farmacia Iss di Fiorentino la sera di sabato 24 gennaio, intorno alle 20.15, in via del Passetto. Lo riporta la tv di stato Sammarinese. Durante una manovra di parcheggio, un’Audi A6 guidata da una donna sammarinese del 1956 ha sfondato l’ingresso del locale, che era chiuso al momento dell’incidente. Nessun ferito.

Sul posto sono intervenuti Polizia Civile e Squadra Antincendio. La conducente è risultata in regola. I danni sono ingenti e la farmacia resterà chiusa alcune settimane per i lavori di ripristino.

L’Iss informa che i farmaci prenotati a Fiorentino potranno essere ritirati alla farmacia di Borgo Maggiore. Per inventario resterà chiusa anche la farmacia di Gualdicciolo domani e mercoledì. Servizi alternativi attivi a Cailungo (7-24) e distributore automatico h24 a Città.