Manovra, Giorgetti annuncia nuove misure da 3,5 miliardi

Riprogrammate le risorse destinate al Ponte sullo Stretto di Messina. La BCE avverte: possibili effetti negativi sul credito

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato un nuovo pacchetto di misure da 3,5 miliardi di euro a sostegno delle imprese, che sarà inserito nella manovra di bilancio. Gli interventi riguarderanno in particolare le Zone economiche speciali (Zes), l’iperammortamento, il piano Industria 5.0 e il contrasto al caro materiali.

A fronte di queste nuove misure, slittano invece le risorse destinate al Ponte sullo Stretto di Messina. I fondi inizialmente previsti saranno infatti “riprogrammati”. Lo ha riferito il relatore della manovra, Guido Liris (Fratelli d’Italia), al termine della riunione dell’ufficio di presidenza della Commissione Bilancio del Senato.

Nel frattempo, sul fronte europeo, arriva un avvertimento dalla Banca centrale europea. Secondo la BCE, alcune misure sulle banche contenute nella Legge di Bilancio potrebbero produrre “una serie di effetti negativi sul comparto del credito italiano”, incidendo in particolare sull’erogazione dei prestiti, sulla solidità patrimoniale, sugli utili e sulla liquidità degli istituti di credito.

Un richiamo che riaccende il dibattito sugli equilibri della manovra e sull’impatto delle scelte fiscali su imprese, sistema bancario ed economia reale.