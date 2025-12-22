Manovra, scoppia la polemica sui lavoratori sottopagati. Opposizioni all’attacco

Spunta la norma “salva-imprenditori” nel testo in Aula al Senato. Cgil e minoranze denunciano un arretramento sui diritti, Giorgetti difende la linea del governo: "Il percorso è difficile, ma siamo arrivati in vetta"

A cura di Redazione 22 dicembre 2025 20:46

Una veduta del Senato. Ph Ansa

