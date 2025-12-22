Manovra, scoppia la polemica sui lavoratori sottopagati. Opposizioni all’attacco
Spunta la norma “salva-imprenditori” nel testo in Aula al Senato. Cgil e minoranze denunciano un arretramento sui diritti, Giorgetti difende la linea del governo: "Il percorso è difficile, ma siamo arrivati in vetta"
È scontro politico sulla manovra economica approdata oggi all’Aula del Senato. Nel testo fa la sua comparsa una norma definita dalle opposizioni “salva-imprenditori”, che esonera i datori di lavoro dal pagamento delle differenze salariali qualora abbiano applicato i minimi previsti dal contratto collettivo, anche in presenza di retribuzioni giudicate insufficienti.
La misura ha immediatamente scatenato le critiche delle opposizioni e dei sindacati. La segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, parla di «un colpo di mano gravissimo» che colpisce direttamente i lavoratori più fragili. Duro anche il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che definisce la norma «vergognosa» e ricorda come fosse stata «già stoppata durante l’estate».
Sulla stessa linea la Cgil, che denuncia «un nuovo attacco ai diritti dei lavoratori» e accusa il governo di favorire le imprese a scapito delle tutele salariali. I Democratici puntano inoltre il dito contro un presunto “emendamento blitz” inserito nel provvedimento, che reintrodurrebbe una deregulation sulla caccia, definita «selvaggia» dall’opposizione.
Nonostante le polemiche, l’iter parlamentare procede. Il via libera del Senato è atteso per domani. Alla Camera la discussione inizierà il 28 dicembre, mentre il voto finale è previsto per il 30 dicembre.
Soddisfatto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che difende il lavoro dell’esecutivo: «Il sentiero è tortuoso, ma l’importante è arrivare in vetta. Non c’è un’altra strada».