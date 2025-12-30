Manovra verso il sì definitivo, riprendono i lavori alla Camera

Ok a un odg di FdI sulla difesa: "Servono più militari"

Dopo l'approvazione della fiducia votata ieri, nella notte si è concluso in Aula alla Camera l’esame degli ordini del giorno collegati alla legge di bilancio. L’Assemblea tornerà a riunirsi in mattinata per le dichiarazioni di voto in diretta e per il via libera definitivo al testo.

Tra gli ordini del giorno approvati, spicca un testo di Forza Italia che chiede di estendere i benefici dell’iperammortamento anche ai beni prodotti al di fuori dell’Unione europea. Parere favorevole è stato dato anche a un ordine del giorno di Fratelli d’Italia, che impegna il governo a valutare se, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, sia possibile incrementare le risorse destinate al reclutamento e all’addestramento di nuove unità per le Forze armate.

Via libera anche a un odg bipartisan volto a estendere la legge antispreco ai farmaci per la salute mentale. Intanto, il Movimento 5 Stelle ha criticato il governo per il mancato sostegno a un ordine del giorno relativo all’emergenza casa.