Manuel y Stefano: tre volte campioni del mondo di salsa, Rimini festeggia i suoi ambasciatori

Mazzotti e Domanico sono tornati vincitori dal Campionato in Messico

Questa mattina, 2 marzo, nella sala della Giunta, il Sindaco Jamil Sadegholvaad e gli assessori Michele Lari e Francesco Bragagni hanno accolto i due campioni del mondo di salsa, Manuel Mazzotti e Stefano Domanico, per celebrare il loro recente straordinario trionfo al Euroson Latino World Championship tenutosi in Messico lo scorso dicembre 2025. I due artisti, noti come Manuel y Stefano, hanno conquistato il titolo nella categoria duo maschile, portando Rimini e l'Italia sul tetto del mondo delle danze caraibiche.

Durante l'incontro, il Sindaco ha ringraziato e omaggiato i campioni con una medaglia raffigurante il loro segno zodiacale e la cappella dei pianeti del Tempio Malatestiano, simboli di un legame profondo con la città. Questo successo è il coronamento di anni di dedizione e passione, che ha visto i due maestri brillare con la loro tecnica impeccabile e una presenza scenica che ha affascinato giurie e pubblico.

Rimini può orgogliosamente vantare di avere Manuel e Stefano come ambasciatori dell'eccellenza nella danza. Questo è il terzo titolo mondiale per i due riminesi, che avevano già conquistato il primo posto sia nel giugno 2024, che nel giugno 2025, confermando la loro leadership nel panorama internazionale. La loro accademia, InDanza Show Academy, continua a essere un faro di talento e creatività, preparando le future generazioni di ballerini a emergere e brillare nel mondo della danza.